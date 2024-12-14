Премьер Британии призвал лидеров G7 усилить санкционное давление на РФ

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время видеоконференции лидеров стран G7 призвал усилить поддержку Украины и оказывать большее санкционное давление на РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как отметил Стармер, поскольку кремлевский правитель Владимир Путин не демонстрирует, что готов к уступкам, необходимо усилить поддержку Украины, чтобы поставить страну в наилучшее возможное положение для будущего.

Он призвал лидеров стран G7 продолжать причинять Путину "максимальную боль", увеличивая военную поддержку Украины и усиливая экономическое давление, в частности путем введения дополнительных санкций, где это возможно.

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В ходе разговора лидеры согласились, что единство G7 будет иметь решающее значение в нестабильное время в мире, и что необходимо работать вместе, чтобы обеспечить международную стабильность и безопасность.

Напомним, в среду послы ЕС согласовали 15-й пакет санкций в ответ на агрессию России против Украины.

/gредложения к 15 пакету, которые подготовила государствам-членам Европейская комиссия, предусматривают добавление в санкционный список 29 юридических и 54 физических лиц. Ожидается, что впервые там будут присутствовать компании из Китая – это ответ на информацию о поддержке ими военного производства в России.

Также речь идет о новых мерах для борьбы с "теневым флотом" России, которым она обходит потолок цен на нефть, транспортируемую по морю: включение в черный список 48 танкеров.