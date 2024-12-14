Опозиція Грузії звернулась до ЄС на тлі виборів антизахідного президента

Чотири найбільші опозиційні сили Грузії звернулись до Євросоюзу на тлі затвердження кандидата від "Грузинської мрії" і ексфутболіста Михеїла Кавелашвілі новим президентом.

Про це йдеться у спільному зверненні до ЄС політичних сил Грузії, яке наводить Sova, повідомляє "Європейська правда".

Лист адресовано високій представниці Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Каї Калас і міністрам закордонних справ країн-членів ЄС.

Його підписали Ніка Мелія ("Коаліція за зміни"), Тіна Бокучава ("Єдність – Національний рух"), Мамука Хазарадзе ("Сильна Грузія"), Заза Тавадзе ("Гахарія за Грузію").

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У зверненні грузинські опозиційні сили закликали Євросоюз оголосити "самопроголошений режим Бідзіни нелегітимним".

У зверненні йдеться, що Грузія стикається з безпрецедентною політичною кризою, яка вимагає негайних дій від Євросоюзу.

План режиму з обрання Михеїла Кавелашвілі шостим президентом Грузії погіршує і без того складну ситуацію, додають автори звернення.

У листі наголошується, що Кавелашвілі був одним з ініціаторів закону про "іноагентів" і часто займається активною антизахідною пропагандою.

Після обрання самопроголошеним і нелегітимним парламентом у нього не буде ні незалежності, ні легітимності, зазначають опозиційні сили.

У зв'язку з цим автори закликають вжити термінових дій для підтримки грузинського народу і захисту європейських цінностей:

негайного і беззастережного звільнення всіх затриманих політиків, активістів і мирних демонстрантів;

запровадження адресних санкцій щодо осіб, відповідальних за підрив демократії, зокрема щодо Бідзіни Іванішвілі та його оточення, які беруть участь у політичних репресіях.

припинення безвізових поїздок і обмеження візового режиму для посадовців, пов'язаних із нелегітимним урядом "Грузинської мрії";

оголосити нелегітимним "самопроголошений режим Бідзіни Іванішвілі" у всіх відповідних заявах Євросоюзу.

засудити насильницькі дії проти мирних протестувальників, журналістів та активістів.

Раніше у суботу на виборах президента Грузії, які вперше проходили не прямим народним голосуванням, затвердили головою держави єдиного кандидата, висунутого партією влади, ексфутболіста Михаїла Кавелашвілі.

Чинна президентка Саломе Зурабішвілі вважає голосування нелегітимним і не визнає його результати.

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