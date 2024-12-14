Оппозиция Грузии обратилась к ЕС на фоне выборов антизападного президента

Четыре крупнейшие оппозиционные силы Грузии обратились к Евросоюзу на фоне утверждения кандидата от "Грузинской мечты" и экс-футболиста Михеила Кавелашвили новым президентом.

Об этом говорится в совместном обращении к ЕС политических сил Грузии, которое приводит Sova, сообщает "Европейская правда".

Письмо адресовано высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Калас и министрам иностранных дел стран-членов ЕС.

Его подписали Ника Мелия ("Коалиция за перемены"), Тина Бокучава ("Единство – Национальное движение"), Мамука Хазарадзе ("Сильная Грузия"), Заза Тавадзе ("Гахария за Грузию").

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В обращении грузинские оппозиционные силы призвали Евросоюз объявить "самопровозглашенный режим Бидзины нелегитимным".

В обращении говорится, что Грузия сталкивается с беспрецедентным политическим кризисом, который требует немедленных действий от Евросоюза.

План режима по избранию Михаила Кавелашвили шестым президентом Грузии ухудшает и без того сложную ситуацию, добавляют авторы обращения.

В письме отмечается, что Кавелашвили был одним из инициаторов закона об "иноагентах" и часто занимается активной антизападной пропагандой.

После избрания самопровозглашенным и нелегитимным парламентом у него не будет ни независимости, ни легитимности, отмечают оппозиционные силы.

В связи с этим авторы призывают принять срочные действия для поддержки грузинского народа и защиты европейских ценностей:

немедленного и безоговорочного освобождения всех задержанных политиков, активистов и мирных демонстрантов;

введение адресных санкций в отношении лиц, ответственных за подрыв демократии, в частности в отношении Бидзины Иванишвили и его окружения, участвующих в политических репрессиях.

прекращение безвизовых поездок и ограничение визового режима для должностных лиц, связанных с нелегитимным правительством "Грузинской мечты";

объявить нелегитимным "самопровозглашенный режим Бидзины Иванишвили" во всех соответствующих заявлениях Евросоюза.

осудить насильственные действия против мирных протестующих, журналистов и активистов.

Ранее в субботу

на выборах президента Грузии, которые впервые проходили не прямым народным голосованием, утвердили главой государства единого кандидата, выдвинутого партией власти, экс-футболиста Михеила Кавелашвили.

Действующий президент Саломе Зурабишвили считает голосование нелегитимным и не признает его результаты.

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