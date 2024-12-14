Президентка Грузії відреагувала на затвердження свого антизахідного наступника

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі прокоментувала затвердження кандидатури ексфутболіста Михаїла Кавелашвілі на посаду наступного глави держави, який був єдиним кандидатом.

Коментар Зурабішвілі наводить Sova, повідомляє "Європейська правда".

Її заява пролунала на протестному марші матерів, які виступають проти рішення "Грузинської мрії" відмовитися від переговорів щодо вступу до Євросоюзу і не визнають легітимності президентських виборів.

Учасниці маршу назвали Зурабішвілі єдиною президенткою і заявили, що не визнають Кавелашвілі.

Реклама:

На що Саломе Зурабішвілі відповіла: "Нічого немає. Ніхто нікого не обирав. Нічого не сталося".

"Спасибі вам, спасибі молоді, давайте подякуємо їм за те, що вони борються за майбутнє країни", – сказала вона.

За результатами голосування, яке вперше проходило через колегію виборників і в якій партія влади має абсолютну більшість, оголосили перемогу Кавелашвілі з 224 голосами "за". Один бюлетень був зіпсований.

Чинна президентка та опозиція раніше оголосили, що не визнаватимуть легітимність процедури. Крім того, Зурабішвілі відмовляється складати президентські повноваження.

Читайте едіторіал "ЄвроПравди" про те, чому Україні варто проявити лідерство і змінити політику щодо Грузії.