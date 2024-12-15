Польські "Ліві" обрали свою кандидатку в президенти

Польська партія "Ліві разом", яка входить до урядової коаліції, у неділю, 15 грудня, висунула віцеспікерку Сенату Магдалену Беят своєю кандидаткою в президенти на виборах 2025 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Кандидатуру Беят обрали на зʼїзді польських "Лівих" у неділю шляхом голосування.

Фото: РАР

Магдалена Беят за фахом – перекладачка іспаномовної літератури, захистила дисертацію з менеджменту в неурядових організаціях, після чого працювала в різних фондах.

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У 2019 році Беят уперше була обрана до польського Сейму за списком "Лівих разом" і була віцеголовою фракції.

Тоді вона запамʼяталась підтримкою права жінок на аборт, через що тодішня партія влади "Право і справедливість" домоглась її звільнення з посади глави парламентського комітету з питань політики та сімʼї.

На місцевих виборах у квітні 2024-го брала участь у виборах мера Варшави, де посіла третє місце з майже 13% голосів.

Магдалена Беят наразі є єдиною жінкою, яка оголосила про участь у виборах президента Польщі наступного року.

Але вважається, що основними кандидатами є мер Варшави, кандидат від "Громадянської коаліції" Рафал Тшасковський та підтримуваний "Правом і справедливістю" голова Інституту національної памʼяті Кароль Навроцький.

Вибори президента Польщі мають відбутись у першій половині 2025 року. Чинний глава держави Анджей Дуда завершує другий термін на посаді й не може балотуватись.

Читайте детальніше в матеріалі: Четверо на місце Анджея Дуди: хто боротиметься за посаду президента Польщі.