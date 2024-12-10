Мер Варшави втрачає підтримку на виборах президента Польщі, але ще лідирує

У передвиборчих опитування щодо кандидатів у президенти Польщі продовжує лідирувати мер Варшави Рафал Тшасковський, однак його підтримка падає.

Про це свідчать дані опитування компанії United Surveys для видання Wirtualna Polska, пише "Європейська правда".

У гіпотетичному першому турі президентських виборів Тшасковський, кандидат від "Громадянської коаліції" Дональда Туска, отримав би найкращий результат. На думку респондентів, мер Варшави має найкращі шанси на президентство. Однак його підтримка падає.

Згідно з опитуванням, проведеним 6-8 грудня, Тшасковський набрав би 36,9% голосів у першому турі виборів. Його результат є нижчим за той, що був зафіксований у попередньому опитуванні, на 3,5 відсоткового пункта.

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З іншого боку, зростання рейтингу зафіксовано у президента Інституту національної пам’яті Кароля Навроцького, якого підтримує опозиційна партія "Право і справедливість". За нього готові проголосувати 30,3% респондентів, що означає зростання підтримки на 5,8 відсоткового пункта.

На третьому місці опинився спікер Сейму Шимон Головня, за лідера партії "Польща 2050" готові віддати голоси 7,9% респондентів.

Результати опитування вказують на те, що відбудеться другий тур президентських виборів, в якому зійдуться Кароль Навроцький і Рафал Тшасковський.

Саме мер Варшави, на думку опитаних, мав би найбільші шанси стати главою держави. 50,3% респондентів проголосували б за нього. Кароль Навроцький отримав би 41,2% голосів. Беручи до уваги попереднє опитування United Surveys для WP, Тшасковський втрачає 5,6 відсоткового пункта, а Навроцький набирає 7,5.

Нагадаємо, нині поляки найбільше довіряють президентові Анджею Дуді, на другому місці – мер Варшави.

Детальніше про основних кандидатів у президенти Польщі читайте у статті Конкурент Туска чи виклик для України: що відомо про ключових кандидатів у президенти Польщі.