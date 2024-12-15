Польские "Левые" выбрали своего кандидата в президенты

Польская партия "Левые вместе", которая входит в правительственную коалицию, в воскресенье, 15 декабря, выдвинула вице-спикера Сената Магдалену Беят своим кандидатом в президенты на выборах 2025 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Кандидатуру Беят выбрали на съезде польских "Левых" в воскресенье путем голосования.

Фото: РАР

Магдалена Беят по специальности – переводчица испаноязычной литературы, защитила диссертацию по менеджменту в неправительственных организациях, после чего работала в различных фондах.

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В 2019 году Беят впервые была избрана в польский Сейм по списку "Левых вместе" и была вице-главой фракции.

Тогда она запомнилась поддержкой права женщин на аборт, из-за чего тогдашняя партия власти "Право и справедливость" добилась ее увольнения с должности главы парламентского комитета по вопросам политики и семьи.

На местных выборах в апреле 2024-го участвовала в выборах мэра Варшавы, где заняла третье место с почти 13% голосов.

Магдалена Беят пока является единственной женщиной, которая объявила об участии в выборах президента Польши в следующем году.

Но считается, что основными кандидатами являются мэр Варшавы, кандидат от "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский и поддерживаемый "Правом и справедливостью" глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий.

Выборы президента Польши должны состояться в первой половине 2025 года. Действующий глава государства Анджей Дуда завершает второй срок на посту и не может баллотироваться.

Читайте подробнее в материале: Четверо на место Анджея Дуды: кто будет бороться за пост президента Польши.