Франція відправляє першу за 12 років місію в Сирію, де повалили режим Асада

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро анонсував візит до Сирії групи французьких дипломатів, якій доручать налагодити контакт із новою владою країни.

Про це він сказав в ефірі радіостанції France Inter у неділю, 15 грудня, повідомляє "Європейська правда".

Барро заявив, що Франція працює над тим, аби "повернути Сирію сирійцям".

"Ми знаємо минуле деяких з цих ісламістських груп (які захопили владу в Сирії. – Ред.). Нова влада в Дамаску повинна дуже швидко поступитися місцем перехідній владі, яка представлятиме всі громади й віросповідання в Сирії", – сказав він.

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Глава МЗС Франції анонсував, що дипломатична місія у складі чотирьох дипломатів відвідає Сирію у вівторок, 17 грудня. Це буде перший за останні 12 років візит французьких посадовців у цю країну.

Метою місії, за словами Барро, є "відновлення наших володінь на місцях" і перевірка того, чи дослухаються на місцях до закликів нової сирійської влади до спокою.

Як відомо, ситуація у Сирії після несподіваного повалення режиму Башара Асада стане темою майбутнього саміту лідерів ЄС, який відбудеться 19 грудня.

Держсекретар США Ентоні Блінкен напередодні підтвердив, що американська сторона підтримує прямі контакти із сирійським повстанським угрупованням "Хаят Тахрір аш-Шам" (ХТШ), яке повалило режим Асада в країні.