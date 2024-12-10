Лідери ЄС обговорять ситуацію в Сирії після падіння режиму Асада

Ситуація в Сирії після повалення режиму Башара Асада стане темою майбутнього саміту лідерів ЄС, який відбудеться 19 грудня.

Про це повідомив глава Європейської ради Антоніу Кошта, інформує "Європейська правда".

Про те, що ситуація в Сирії обговорюватиметься на саміті лідерів ЄС, Кошта поінформував за підсумками розмови з королем Йорданії Абдаллою II і президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом.

"Ми обговорили ситуацію в Сирії, що швидко розвивається, і я розповів про наслідки падіння режиму Асада для всіх сирійців і стабільності в регіоні загалом", – зазначив президент Євроради.

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Він додав, що підтримує тісний контакт із лідерами країн Близького Сходу з цього питання, щоб оцінити ситуацію.

Кошта також наголосив, що дотримання прав людини та захист меншин, а також територіальна цілісність країни є ключовими для ЄС.

"Сирія стане темою на майбутньому саміті лідерів ЄС 19 грудня", – резюмував Кошта.

Нагадаємо, ситуацію в Сирії також обговорюватимуть лідери країн G7 на віртуальному саміті 13 грудня.

Як відомо, повстанці в Сирії 8 грудня заявили, що взяли під контроль столицю Дамаск, сигналізуючи про кінець понад двох десятиліть правління Асада. Асад, наскільки відомо, перебуває у Москві.

За даними ЗМІ, США наразі не розглядають можливості зняття санкцій проти Сирії, а також не планують змінювати свою позицію невтручання у ситуацію після падіння режиму Асада.