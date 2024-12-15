Франция отправляет первую за 12 лет миссию в Сирию, где свергли режим Асада

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро анонсировал визит в Сирию группы французских дипломатов, которой поручат наладить контакт с новой властью страны.

Об этом он сказал в эфире радиостанции France Inter в воскресенье, 15 декабря, сообщает "Европейская правда".

Барро заявил, что Франция работает над тем, чтобы "вернуть Сирию сирийцам".

"Мы знаем прошлое некоторых из этих исламистских групп (захвативших власть в Сирии. – Ред.). Новая власть в Дамаске должна очень быстро уступить место переходной власти, которая будет представлять все общины и вероисповедания в Сирии", – сказал он.

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Глава МИД Франции анонсировал, что дипломатическая миссия в составе четырех дипломатов посетит Сирию во вторник, 17 декабря. Это будет первый за последние 12 лет визит французских чиновников в эту страну.

Целью миссии, по словам Барро, является "восстановление наших владений на местах" и проверка того, прислушиваются ли на местах к призывам новой сирийской власти к спокойствию.

Как известно, ситуация в Сирии после неожиданного свержения режима Башара Асада станет темой предстоящего саммита лидеров ЕС, который состоится 19 декабря.

Госсекретарь США Энтони Блинкен накануне подтвердил, что американская сторона поддерживает прямые контакты с сирийской повстанческой группировкой "Хаят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), которая свергла режим Асада в стране.