Зурабішвілі обговорила із новим главою Євроради останні події в Грузії

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі поспілкувалася з очільником Європейської ради Антоніу Коштою та проінформувала його про останні події в країні.

Про це вона повідомила в X (Twitter), передає "Європейська правда".

Як зазначила Зурабішвілі, під час розмови вона підкреслила, що єдиний мирний шлях виходу з кризи – політичний, через нові вибори.

"Мене запевнили, що ЄС продовжить підтримувати грузинський народ та його європейське майбутнє", – додала вона.

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Нагадаємо, раніше на виборах президента Грузії, які вперше проходили не прямим народним голосуванням, затвердили головою держави єдиного кандидата, висунутого партією влади, ексфутболіста Михаїла Кавелашвілі.

Зурабішвілі вважає голосування нелегітимним і не визнає його результати.

Після цього чотири найбільші опозиційні сили Грузії звернулись до Євросоюзу на тлі затвердження Кавелашвілі новим "президентом".

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