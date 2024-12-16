Зурабишвили обсудила с новым главой Евросовета последние события в Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообщалась с главой Европейского совета Антониу Коштой и проинформировала его о последних событиях в стране.

Об этом она сообщила в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Как отметила Зурабишвили, во время разговора она подчеркнула, что единственный мирный путь выхода из кризиса – политический, через новые выборы.

"Меня заверили, что ЕС продолжит поддерживать грузинский народ и его европейское будущее", – добавила она.

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Напомним, ранее на выборах президента Грузии, которые впервые проходили не прямым народным голосованием, утвердили главой государства единого кандидата, выдвинутого партией власти, экс-футболиста Михаила Кавелашвили.

Зурабишвили считает голосование нелегитимным и не признает его результаты.

После этого четыре крупнейшие оппозиционные силы Грузии обратились в Евросоюз на фоне утверждения Кавелашвили новым "президентом".

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