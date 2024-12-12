Словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо заявив, що вважає своїм "особистим обовʼязком" необхідність поїхати в Москву 9 травня 2025 року, та стверджує, що на батьківщині його рішення розуміють.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю бразильській газеті Folha de S. Paulo.

Фіцо згадав, що в серпні 2024-го відвідав Нормандію з нагоди 80-тої річниці відкриття Західного фронту проти нацистської Німеччини.

"Чи можу я сказати, що не можу піти і вшанувати американських і французьких солдатів, тому що американці вбили мільйон мирних жителів в Іраку?" – риторично спитав він.

Реклама:

"Як хтось може сказати мені, що я не можу поїхати в Росію, щоб відсвяткувати закінчення Другої світової війни і перемогу над фашизмом, оскільки Словаччина була звільнена Червоною Армією", – додав словацький премʼєр.

За словами Фіцо, у Словаччині "це розуміють", тому він вважає візит до Москви "своїм особистим обов'язком".

"Без Радянського Союзу фашизм ніколи не був би переможений, а Друга світова війна ніколи не була б виграна. І тепер мені доводиться пояснювати, чому я хочу поїхати до Москви в травні", – заявив політик.

Нещодавно прем’єр-міністр Словаччини в інтерв’ю розповів, що "був би дуже радий" приїхати до Москви на 9 травня.

Перед тим Фіцо казав, що хотів би відновити нормальні відносини з Росією після закінчення розв’язаної нею повномасштабної війни в Україні.