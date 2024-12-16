Президент Словакии: Украине придется потерять некоторые территории ради мира

Президент Словакии Петер Пеллегрини считает, что Москве и Киеву нужно садиться за стол переговоров, а Украине нужно будет пойти на территориальные уступки для достижения мира.

Его слова цитирует Teraz, передает "Европейская правда".

Пеллегрини в программе телеканала STVR заявил, что Украине и России нужно "садиться за стол переговоров", а также, что на все нужно смотреть "реалистично".

"Когда речь идет о мире, я считаю, что нужно сохранять реализм. Сейчас, вероятно, никто в Европе среди здравомыслящих людей не верит, что удастся достичь мира без каких-либо частичных территориальных потерь для Украины", – высказался словацкий президент.

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Недавно словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что считает своим "личным долгом "необходимость поехать в Москву 9 мая 2025 года.

Перед тем Фицо говорил, что хотел бы восстановить нормальные отношения с Россией после окончания развязанной ею полномасштабной войны в Украине.