Шольц перед голосуванням за недовіру вкотре відмовив Україні в Taurus

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре наголосив, що поки він керує урядом, Берлін не постачатиме Україні крилаті ракети Taurus, а також не допустить участі німецьких солдатів у війні.

Про це він сказав, виступаючи в Бундестазі перед голосуванням за недовіру його уряду, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Канцлер заявив про непохитну підтримку України з боку Німеччини. За його словами, Німеччина є найбільшим донором допомоги для України у Європі.

"Я хочу, щоб так було і надалі", – сказав Шольц.

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Водночас Шольц заявив: він проти поставок німецьких крилатих ракет в Україну і не хоче, щоб німецькі солдати воювали в Україні.

"Не зі мною на посаді федерального канцлера", – заявив Шольц.

Як відомо, в понеділок Бундестаг голосує щодо недовіри уряду Шольца, що має відкрити шлях до дострокових виборів, призначених на 23 лютого.

Як повідомлялося, Соціал-демократична партія нинішнього канцлера Німеччини Олафа Шольца у передвиборчій програмі окремо може вказати відмову від надання Україні далекобійних ракет Taurus.

Лідер німецького опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц, який претендує на посаду канцлера, заявив, що поставив би Україні далекобійні ракети Taurus лише після консультацій зі США.