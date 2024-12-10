Лідер опозиції Німеччини назвав умову передачі Україні ракет Taurus

Лідер німецького опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц, який претендує на посаду канцлера, заявив, що поставив би Україні далекобійні ракети Taurus лише після консультацій зі США.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Мерца наводить n-tv.

За його словами, рішення про передачу Україні далекобійного озброєння він не ухвалюватиме "одноосібно", а лише в тісній координації з США і європейськими союзниками.

Мерц зазначив, що навчання українських військових роботі з цим озброєнням займе не менше чотирьох місяців, і приблизно у цей самий період до влади у США прийде новий президент Дональд Трамп.

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"І тому я виступаю за те, щоб відповісти на ці питання разом з американцями. Не поодинці, не в Німеччині, а разом із Європою та Америкою", – сказав він.

Однак Мерц сумнівається, що Taurus зможуть кардинально змінити ситуацію на полі бою в Україні.

Нагадаємо, напередодні Мерц відвідував Київ і зустрічався з президентом Володимиром Зеленським. На зустрічі з лідером німецької опозиції Зеленський заявив, що Україна очікує від Німеччини посилення української далекобійності.

Натомість нинішній канцлер Німеччини Олаф Шольц послідовно відмовляє Україні у постачанні далекобійного озброєння.