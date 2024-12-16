Шольц перед голосованием за недоверие в очередной раз отказал Украине в Taurus
Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз подчеркнул, что пока он возглавляет правительство, Берлин не будет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus, а также не допустит участия немецких солдат в войне.
Об этом он сказал, выступая в Бундестаге перед голосованием за недоверие его правительству, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.
Канцлер заявил о непоколебимой поддержке Украины со стороны Германии. По его словам, Германия является крупнейшим донором помощи для Украины в Европе.
"Я хочу, чтобы так было и в дальнейшем", – сказал Шольц.
В то же время Шольц заявил: он против поставок немецких крылатых ракет в Украину и не хочет, чтобы немецкие солдаты воевали в Украине.
"Не при мне на посту федерального канцлера", – заявил Шольц.
Как известно, в понедельник Бундестаг голосует по недоверию правительству Шольца, что должно открыть путь к досрочным выборам, назначенным на 23 февраля.
Как сообщалось, Социал-демократическая партия нынешнего канцлера Германии Олафа Шольца в предвыборной программе отдельно может указать отказ от предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus.
Лидер немецкого оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, который претендует на пост канцлера, заявил, что поставил бы Украине дальнобойные ракеты Taurus только после консультаций с США.