Шольц перед голосованием за недоверие в очередной раз отказал Украине в Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз подчеркнул, что пока он возглавляет правительство, Берлин не будет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus, а также не допустит участия немецких солдат в войне.

Об этом он сказал, выступая в Бундестаге перед голосованием за недоверие его правительству, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Канцлер заявил о непоколебимой поддержке Украины со стороны Германии. По его словам, Германия является крупнейшим донором помощи для Украины в Европе.

"Я хочу, чтобы так было и в дальнейшем", – сказал Шольц.

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В то же время Шольц заявил: он против поставок немецких крылатых ракет в Украину и не хочет, чтобы немецкие солдаты воевали в Украине.

"Не при мне на посту федерального канцлера", – заявил Шольц.

Как известно, в понедельник Бундестаг голосует по недоверию правительству Шольца, что должно открыть путь к досрочным выборам, назначенным на 23 февраля.

Как сообщалось, Социал-демократическая партия нынешнего канцлера Германии Олафа Шольца в предвыборной программе отдельно может указать отказ от предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus.

Лидер немецкого оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, который претендует на пост канцлера, заявил, что поставил бы Украине дальнобойные ракеты Taurus только после консультаций с США.