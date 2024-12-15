ЗМІ: Партія Шольца в передвиборчій програмі пропише відмову від Taurus для України
Новини — Неділя, 15 грудня 2024, 18:37 —
Соціал-демократична партія нинішнього канцлера Німеччини Олафа Шольца у передвиборчій програмі окремо може вказати відмову від надання Україні далекобійних ракет Taurus.
Як пише "Європейська правда", про це йдеться в проєкті програми СДПН, із якою ознайомилось агентство DPA та видання Berliner Morgenpost.
У документі, який цитує агентство, німецькі соціал-демократи обіцяють "дипломатичну, військову, фінансову та гуманітарну підтримку українців у їхній боротьбі проти російської агресії, що порушує міжнародне право, – так довго, як це буде необхідно".
"Україна повинна мати можливість вести переговори з Росією на рівних умовах... Ми не приймемо продиктований Росією мир за рахунок України", – зазначається в проєкті програми партії.
СДПН також підтримує військову допомогу Україні "з розсудливістю і почуттям міри", але так, аби Німеччина і НАТО не повинні ставати стороною у війні.
"Саме тому ми підтримуємо рішення канцлера Олафа Шольца не постачати крилаті ракети Taurus зі складів Бундесверу", – ідеться в програмі, яку цитують ЗМІ.
Крім того, додає DPA, у передвиборчій програмі СДПН нічого не сказано про нинішню дискусію щодо вступу України до НАТО, миротворчих сил у разі "припинення вогню" або інших гарантій безпеки для України.
Серед іншого, партія Шольца підтримує виділення щонайменше 2% ВВП на оборону та розміщення американських ракет "Томагавк" у Німеччині, а також виступає за нову, але добровільну модель військової служби.
Передвиборча програма СДПН має бути затверджена на з'їзді партії 17 грудня.
Як відомо, нинішній канцлер Німеччини Олаф Шольц послідовно відмовляє Україні у постачанні далекобійного озброєння.
Лідер німецького опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц, який претендує на посаду канцлера, заявив, що поставив би Україні далекобійні ракети Taurus лише після консультацій зі США.