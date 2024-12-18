Трамп знову пропонує перетворити Канаду на 51-й штат США

Обраний президент США Дональд Трамп вважає, що багато канадців воліли б, аби їхня держава стала 51-м американським штатом, і назвав це "чудовою ідеєю".

Таке Трамп написав у своїй соцмережі TruthSocial, повідомляє "Європейська правда".

На думку обраного американського президента, США субсидують Канаду на "понад 100 000 000 доларів на рік", назвавши це "безглуздям".

"Багато канадців хочуть, щоб Канада стала 51-м штатом. Вони б значно заощадили на податках і військовому захисті. Я думаю, що це чудова ідея. 51-й штат!!!" – додав він.

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За останні дні Трамп послідовно критикує Канаду та уряд прем'єр-міністра Джастіна Трюдо, зокрема відставку віцепремʼєрки та міністерки фінансів Христі Фріланд.

Це відбувається на тлі напруженості у відносинах між двома країнами після того, як Трамп пригрозив запровадити 25-відсоткові тарифи на канадські товари і звинуватив Оттаву у нездатності вирішити питання торгівлі та імміграції.

На тлі "тарифних погроз" Трампа Джастін Трюдо почав переговори з ним. Вони позначилися неодноразовими жартами Трампа про Канаду як "51-й штат США".

У парламенті Канади, однак, ці жарти смішними не вважають.