Трамп снова предлагает превратить Канаду в 51-й штат США

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что многие канадцы предпочли бы, чтобы их государство стало 51-м американским штатом, и назвал это "замечательной идеей".

Такое Трамп написал в своей соцсети TruthSocial, сообщает "Европейская правда".

По мнению избранного американского президента, США субсидируют Канаду на "более 100 000 000 долларов в год", назвав это "бессмыслицей".

"Многие канадцы хотят, чтобы Канада стала 51-м штатом. Они бы значительно сэкономили на налогах и военной защите. Я думаю, что это отличная идея. 51-й штат!!!" – добавил он.

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За последние дни Трамп последовательно критикует Канаду и правительство премьер-министра Джастина Трюдо, в частности отставку вице-премьера и министра финансов Христи Фриланд.

Это происходит на фоне напряженности в отношениях между двумя странами после того, как Трамп пригрозил ввести 25-процентные тарифы на канадские товары и обвинил Оттаву в неспособности решить вопросы торговли и иммиграции.

На фоне "тарифных угроз" Трампа Джастин Трюдо начал переговоры с ним. Они обозначились неоднократными шутками Трампа о Канаде как "51-й штат США".

В парламенте Канады, однако, эти шутки смешными не считают.