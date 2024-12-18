У Польщі засудили 21-річного російського хокеїста за шпигунство

Польський суд визнав 21-річного російського хокеїста Максима С. винним у шпигунстві в межах операції з викриття масштабної шпигунської мережі Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.

Росіянина суд визнав винним у шпигунстві й засудив його до двох років і 11 місяців позбавлення волі. Його також оштрафували на 1220 євро.

Польща депортує С. на батьківщину 26 травня 2025 року, до цього часу він відбуватиме покарання у в'язниці в Любліні.

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За повідомленнями, росіянин, який грав за польську команду "Заглембє Сосновець" з 2021 року, контактував зі співробітником російської Федеральної служби безпеки.

За його вказівками С. публікував пости політичного характеру в соцмережах – наприклад про те, що війна в Україні "не стосується поляків", а також мав фотографувати стратегічні об'єкти, пов'язані з польською армією або силами НАТО. За це росіянин отримував плату в криптовалюті.

Хокеїст був частиною шпигунського осередку Росії в Польщі, куди також входили 13 українців і двоє білорусів. Їх усіх викрили та затримали протягом 2023 року.

15 людей, які входили до мережі, отримали вироки від 13 місяців до шести років ув'язнення.

Ще одному обвинуваченому на момент скоєння злочину було 17 років, тому до нього застосували заходи, передбачені польським законом про підтримку та реабілітацію неповнолітніх.