В Польше осудили 21-летнего российского хоккеиста за шпионаж

Польский суд признал 21-летнего российского хоккеиста Максима С. виновным в шпионаже в рамках операции по разоблачению масштабной шпионской сети России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

Россиянина суд признал виновным в шпионаже и приговорил его к двум годам и 11 месяцам лишения свободы. Его также оштрафовали на 1220 евро.

Польша депортирует С. на родину 26 мая 2025 года, до этого времени он будет отбывать наказание в тюрьме в Люблине.

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По сообщениям, россиянин, который играл за польскую команду "Заглембе Сосновец" с 2021 года, контактировал с сотрудником российской Федеральной службы безопасности.

По его указаниям С. публиковал посты политического характера в соцсетях – например о том, что война в Украине "не касается поляков", а также должен был фотографировать стратегические объекты, связанные с польской армией или силами НАТО. За это россиянин получал плату в криптовалюте.

Хоккеист был частью шпионской ячейки России в Польше, куда также входили 13 украинцев и двое белорусов. Их всех разоблачили и задержали в течение 2023 года.

15 человек, которые входили в сеть, получили приговоры от 13 месяцев до шести лет заключения.

Еще одному обвиняемому на момент совершения преступления было 17 лет, поэтому к нему применили меры, предусмотренные польским законом о поддержке и реабилитации несовершеннолетних.