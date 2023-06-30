У Польщі за підозрою у шпигунстві на Росію затримали професійного хокеїста

У Польщі за підозрою у шпигунстві затримали російського хокеїста: вважають, що він діяв на користь Росії.

Про це повідомив польський генпрокурор Збігнєв Зьобро, пише "Європейська правда".

"Російські шпигуни падають один за одним! Черговий успіх слідчих Національної прокуратури та Агентства внутрішньої безпеки. Затримано шпигуна, який діяв під виглядом спортсмена", – повідомив Зьобро у своєму Twitter.

Він додав, що росіянин був гравцем клубу 1-ї ліги.

"Це вже 14-й затриманий член шпигунської мережі, яку ми викрили. Дякую працівникам прокуратури та співробітникам Агентства внутрішньої безпеки за вашу відданість справі захисту вітчизни!" – написав Зьобро.

Пресслужба міністра-координатора спеціальних служб та пресслужба Національної прокуратури повідомили, що затримання спортсмена відбулося в Сілезькому воєводстві 11 червня.

"Затриманий є громадянином Росії, професійним спортсменом хокейного клубу першої ліги. Він виконував у Польщі завдання на замовлення іноземної спецслужби, яке включало розвідку об'єктів критичної інфраструктури в кількох воєводствах" – повідомили агентству PAP в офісі міністра.

Голова Міністерства внутрішніх справ та міністр-координатор спецслужб Польщі Маріуш Камінський оголосив 16 березня, що Агентство внутрішньої безпеки ліквідувало шпигунську мережу, яка діяла на користь Росії. В рамках цієї операції затримало дев'ять осіб.

Пізніше у березні в Польщі відбулись подальші затримання викритих з цієї мережі шпигунів.