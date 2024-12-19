У Держдепі пояснили мету додаткових санкцій щодо Nord Stream 2

У Державному департаменті США пояснили, що повторні санкції, пов’язані з російським газопроводом "Північний потік – 2", запроваджені для того, аби гарантувати, що Росія більше не зможе використовувати енергетику як інструмент політичного тиску.

Про це заявив заступник речника Держдепу США Ведант Пател, передає "Європейська правда".

Пател акцентував, що причиною додаткових санкцій проти низки осіб і компаній, які вже перебували під одним із санкційних законів США за участь у будівництві "Північного потоку – 2" є те, що США зберігають тривалу протидію газопроводу.

"Причина (додаткових санкцій – Ред.) полягає в тому, що ми зберігаємо нашу тривалу протидію "Північному потоку – 2" як російському геополітичному проєкту та зусиллям відродити його", – пояснив він.

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Представник Держдепу США запевнив, що робота на цьому напрямі продовжуватиметься, аби гарантувати, "що Росія більше ніколи не зможе використати свої енергетичні ресурси та своє енергетичне позиціонування для політичної вигоди".

Нагадаємо, російський газопровід "Північний потік – 2", у який Росія інвестувала мільярди євро, так і не почав використовуватися після завершення будівництва – спершу через юридичні проблеми, а далі через початок повномасштабної війни Росії проти України.

У вересні 2022 року одна з гілок ПП2 та обидві гілки "Північного потоку-1" були пошкоджені вибухами, розслідування щодо цього досі триває.

У 2024 році Nord Stream 2 AG програла позов у Суді ЄС щодо директиви, яка поширює правила внутрішнього ринку природного газу на газопроводи з третіх країн.