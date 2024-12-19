В Госдепе объяснили цель дополнительных санкций в отношении Nord Stream 2

В Государственном департаменте США объяснили, что повторные санкции, связанные с российским газопроводом "Северный поток – 2", введены для того, чтобы гарантировать, что Россия больше не сможет использовать энергетику как инструмент политического давления.

Об этом заявил заместитель представителя Госдепа США Ведант Пател, передает "Европейская правда".

Пател акцентировал, что причиной дополнительных санкций против ряда лиц и компаний, которые уже находились под одним из санкционных законов США за участие в строительстве "Северного потока – 2" является то, что США сохраняют длительное противодействие газопроводу.

"Причина (дополнительных санкций – Ред.) заключается в том, что мы сохраняем наше длительное противодействие "Северному потоку – 2" как российскому геополитическому проекту и усилиям возродить его", – пояснил он.

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Представитель Госдепа США заверил, что работа на этом направлении будет продолжаться, чтобы гарантировать, "что Россия больше никогда не сможет использовать свои энергетические ресурсы и свое энергетическое позиционирование для политической выгоды".

Напомним, российский газопровод "Северный поток – 2", в который Россия инвестировала миллиарды евро, так и не начал использоваться после завершения строительства – сначала из-за юридических проблем, а дальше из-за начала полномасштабной войны России против Украины.

В сентябре 2022 года одна из веток СП2 и обе ветки "Северного потока-1" были повреждены взрывами, расследование по этому поводу до сих пор продолжается.

В 2024 году Nord Stream 2 AG проиграла иск в Суде ЕС по директиве, которая распространяет правила внутреннего рынка природного газа на газопроводы из третьих стран.