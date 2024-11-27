У Nord Stream 2 програли позов у Суді ЄС 

Nord Stream 2 AG, швейцарська дочірня компанія "Газпрому", зазнала великої поразки у Суді загальної юрисдикції ЄС (General Court), оскаржуючи директиву, що поширює правила внутрішнього ринку природного газу на газопроводи з третіх країн.

Про це "Європейській правді" стало відомо з рішення Суду ЄС загальної юрисдикції.

Йдеться про рішення ЄС від квітня 2019 року, коли були ухвалені зміни до так званої "газової директиви", які мали забезпечити однакове застосування правил до газотранспортних трубопроводів, що з'єднують дві або більше держави-члени, та трубопроводів з третіх країн.

Ці правила передбачали, зокрема, відокремлення систем транспортування від систем видобутку і постачання, а також доступ третіх сторін до систем транспортування.

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Однак у випадку трубопроводів між державою-членом ЄС і третьою країною, будівництво яких було завершено до дати набрання чинності змін, а саме 23 травня 2019 року, директива передбачала можливість ухвалення відступу від правил державою-членом ЄС, де розташована перша точка з'єднання такого трубопроводу з мережею цієї держави-члена.

Nord Stream 2 AG оскаржила зміни у Суді загальної юрисдикції, який постановою від 20 травня 2020 року відхилив цей позов як неприйнятний. Після цього Nord Stream 2 AG подала апеляцію до Суду ЄС (Court of Justice).

Рішенням від 12 липня 2022 року Суд ЄС постановив, що позов, поданий Nord Stream 2 AG, є частково прийнятним. Він повернув справу до Суду загальної юрисдикції для винесення рішення по суті позову, і той у новому рішенні відхили позов Nord Stream 2 AG.

Суд загальної юрисдикції пояснює, що компанія Nord Stream 2 AG продовжувала інвестувати у свій газопровід протягом періоду, коли вона не мала впевненості в тому, що законодавство ЄС і надалі не застосовуватиметься до її газопроводу.

Навпаки, компанія Nord Stream 2 AG могла передбачити, що інституції ЄС та низка держав-членів, які вже давно зайняли відповідну позицію, використають свої повноваження для того, щоб поширити правила внутрішнього ринку на газопроводи з третіх країн, такі як газопровід "Північний потік-2".

Крім того, беручи до уваги стан виконання робіт, пов'язаних з трубопроводом, на момент подання Єврокомісією пропозиції щодо внесення змін до "газової директиви" в листопаді 2017 року, компанія Nord Stream 2 AG була в змозі передбачити, що вона не зможе скористатися відступом.

Суд також вважає, що той факт, що компанія Nord Stream 2 AG не змогла скористатися цим відступом, не завадив їй експлуатувати газопровід "Північний потік-2" і отримати належний прибуток на свої інвестиції.