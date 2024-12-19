Зеленський просить ЄС про захист газових сховищ та "ядерки", розраховує на єдність

Президент України Володимир Зеленський проситиме Євросоюз про захист кількох об’єктів в Україні, але розраховує і на США.

Про це він заявив перед початком засідання Європейської ради у Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

У четвер вранці президент Зеленський прибув до Будинку Європи, де відбувається саміт Європейського Союзу. ЄС запросив українського лідера для виступу та участі у дискусії лідерів.

"Нам потрібна єдність в Європейському Союзі у підтримці України", – пояснив президент.

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Володимир Зеленський додав, що звернеться до лідерів з кількома проханнями.

"Топпріоритет для нас – це захист нашого енергетичного сектора, я кажу передусім про атомні станції. Якщо щось піде не так, це дуже небезпечно і для нас, і для Європи. А також будемо говорити про те, як захистити газові сховища, що теж важливо і для нас, і для Європи", – заявив він.

Зокрема, український президент проситиме колег з держав ЄС про постачання нових систем ППО для захисту двох десятків стратегічних об’єктів.

Втім, Зеленський вважає ключовим елементом збереження підтримки США.

"Від початку наступного року нам треба єдність між ЄС та США. Я впевнений, що тільки ця єдність може зупинити Путіна і врятувати Україну... Дуже важко підтримувати України без американської допомоги", – заявив він.

Як повідомляла "Європейська правда", на зустрічах у Брюсселі Зеленський говорив про миротворців в Україні.

Також Зеленський та Макрон домовилися щодо підготовки ще однієї української бригади.

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