Зеленский просит ЕС о защите газохранилищ и АЭС, рассчитывает на единство
Президент Украины Владимир Зеленский будет просить Евросоюз о защите нескольких объектов в Украине, но рассчитывает и на США.
Об этом он заявил перед началом заседания Европейского совета в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".
В четверг утром президент Зеленский прибыл в Дом Европы, где проходит саммит Европейского Союза. ЕС пригласил украинского лидера для выступления и участия в дискуссии лидеров.
"Нам нужно единство в Европейском Союзе в поддержке Украины", – пояснил президент.
Владимир Зеленский добавил, что обратится к лидерам с несколькими просьбами.
"Топ-приоритет для нас – это защита нашего энергетического сектора, я говорю прежде всего об атомных станциях. Если что-то пойдет не так, это очень опасно и для нас, и для Европы. А также будем говорить о том, как защитить газовые хранилища, что тоже важно и для нас, и для Европы", – заявил он.
В частности, украинский президент будет просить коллег из государств ЕС о поставках новых систем ПВО для защиты двух десятков стратегических объектов.
Впрочем, Зеленский считает ключевым элементом сохранение поддержки США.
"С начала следующего года нам нужно единство между ЕС и США. Я уверен, что только это единство может остановить Путина и спасти Украину... Очень трудно поддерживать Украину без американской помощи", – заявил он.
Как сообщала "Европейская правда", на встречах в Брюсселе Зеленский говорил о миротворцах в Украине.
Также Зеленский и Макрон договорились о подготовке еще одной украинской бригады.
Читайте также статью "Новое "трио" для Украины: как Черногория становится нашим главным конкурентом на пути к членству".