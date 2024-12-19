Зеленский просит ЕС о защите газохранилищ и АЭС, рассчитывает на единство

Президент Украины Владимир Зеленский будет просить Евросоюз о защите нескольких объектов в Украине, но рассчитывает и на США.

Об этом он заявил перед началом заседания Европейского совета в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

В четверг утром президент Зеленский прибыл в Дом Европы, где проходит саммит Европейского Союза. ЕС пригласил украинского лидера для выступления и участия в дискуссии лидеров.

"Нам нужно единство в Европейском Союзе в поддержке Украины", – пояснил президент.

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Владимир Зеленский добавил, что обратится к лидерам с несколькими просьбами.

"Топ-приоритет для нас – это защита нашего энергетического сектора, я говорю прежде всего об атомных станциях. Если что-то пойдет не так, это очень опасно и для нас, и для Европы. А также будем говорить о том, как защитить газовые хранилища, что тоже важно и для нас, и для Европы", – заявил он.

В частности, украинский президент будет просить коллег из государств ЕС о поставках новых систем ПВО для защиты двух десятков стратегических объектов.

Впрочем, Зеленский считает ключевым элементом сохранение поддержки США.

"С начала следующего года нам нужно единство между ЕС и США. Я уверен, что только это единство может остановить Путина и спасти Украину... Очень трудно поддерживать Украину без американской помощи", – заявил он.

Как сообщала "Европейская правда", на встречах в Брюсселе Зеленский говорил о миротворцах в Украине.

Также Зеленский и Макрон договорились о подготовке еще одной украинской бригады.

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