Зеленський та Макрон домовилися щодо підготовки ще однієї української бригади

Президент Володимир Зеленський провів зустріч зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном щодо ключових пріоритетів для подальшого зміцнення позицій України у війні проти Росії.

Про це повідомив український лідер, передає "Європейська правда".

Як розповів Зеленський, основним завданням залишається посилення спроможностей протиповітряної оборони.

Також український лідер подякував Макрону за підготовку Францією однієї бригади для української армії. На зустрічі вони домовилися продовжити цю співпрацю та підготувати ще одну бригаду.

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"Розраховуємо, що інші партнери долучаться до цих зусиль і зроблять свій внесок у комплектування додаткових українських бригад", – наголосив він.

Зеленський зазначив, що вони однаково бачать, що потрібні надійні гарантії для миру, який реально можна наблизити.

"Продовжили опрацювання ініціативи президента Макрона щодо присутності в Україні сил, які можуть сприяти стабілізації на шляху до миру", – додав він

Також, як додав Зеленський, Макрон поінформував його про свою комунікацію з іншими партнерами заради реалізації всіх необхідних кроків для досягнення миру.

9 жовтня президент Франції особисто відвідав українських військових 155-ї бригади, які проходили навчання в регіоні Гранд Ест на сході Франції та побажав їм успіху.

15 листопада стало відомо, що українські військові бригади імені Анни Київської завершили навчання на території Франції.