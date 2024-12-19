Прем'єр Бельгії: Не бачу ознак, що США згорнуть підтримку України

Прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо не бачить ознак того, що США згорнуть підтримку України, але, за його словами, Європа у цьому плані повинна робити більше.

Про це він сказав після прибуття на саміт ЄС у Брюсселі, передає "Європейська правда".

За словами де Кроо, зараз жодні дії на підтримку України не можуть вважатися достатніми.

"Я не бачу ознак того, що США згорнуть свою підтримку України. Але ми повинні робити максимум у ситуації війни. Того, що можна зробити ніколи не може бути достатньо", – сказав прем'єр Бельгії.

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За його словами, Європа має масштабувати виробництво зброї якомога скоріше.

Також він згадав про фінансову підтримку України і кредит на 50 млрд євро за рахунок активів РФ.

"Має бути комбінація військової і фінансової підтримки. І ми повинні продовжувати робити максимум", – заявив де Кроо.

У своєму першому після виборів великому інтерв'ю обраний президент США Дональд Трамп знову пригрозив виходом Сполучених Штатів з НАТО, а також не виключив зменшення допомоги Україні.

Нагадаємо, новий генсек НАТО Марк Рютте висловив впевненість, що країнам Альянсу час підвищувати цільовий показник витрат понад 2% ВВП і що це треба робити незалежно від того, чи був би такий тиск з боку Дональда Трампа.