Премьер Бельгии: Не вижу признаков, что США свернут поддержку Украины

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо не видит признаков того, что США свернут поддержку Украины, но, по его словам, Европа в этом плане должна делать больше.

Об этом он сказал по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе, передает "Европейская правда".

По словам де Кроо, сейчас никакие действия в поддержку Украины не могут считаться достаточными.

"Я не вижу признаков того, что США свернут свою поддержку Украины. Но мы должны делать максимум в ситуации войны. Того, что можно сделать никогда не может быть достаточно", – сказал премьер Бельгии.

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По его словам, Европа должна масштабировать производство оружия как можно скорее.

Также он упомянул о финансовой поддержке Украины и кредите на 50 млрд евро за счет активов РФ.

"Должна быть комбинация военной и финансовой поддержки. И мы должны продолжать делать максимум", – заявил де Кроо.

В своем первом после выборов большом интервью избранный президент США Дональд Трамп снова пригрозил выходом Соединенных Штатов из НАТО, а также не исключил уменьшения помощи Украине.

Напомним, новый генсек НАТО Марк Рютте выразил уверенность, что странам Альянса пора повышать целевой показатель расходов более 2% ВВП и что это надо делать независимо от того, было бы такое давление со стороны Дональда Трампа.