Генсек НАТО: 2% ВВП на оборону вже недостатньо, незалежно від "фактора Трампа"

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що союзники однозначно почнуть обговорення про вищі за 2% ВВП цільові показники витрат на оборону, оскільки поточного рівня витрат у майбутньому буде недостатньо для того, щоб почуватись у безпеці.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на пресконференції після міністерської зустрічі НАТО у середу в Брюсселі.

Генсека запитали про те, чи варто європейським членам НАТО "морально готуватися" до витрат на рівні 3% ВВП – цифри, яку озвучив як бажану обраний президент США Дональд Трамп, який ще за першого президентства критикував Європу за недостатні внески у колективну безпеку та через це погрожував виходом з Альянсу.

Рютте вчергове повторив, що бачить великий внесок першого президентства Трампа у тому, що зараз більшість країн Альянсу вже досягли витрат на рівні 2% ВВП або більших – до чого згодом додався стимул у вигляді повномасштабної війни Росії проти України.

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"Але справа не тільки у Трампі. Я твердо переконаний, і знаю, що такої ж думки багато союзників: 2% – це просто недостатньо. Недостатньо, якщо ми у довгостроковій перспективі хочемо забезпечувати стримування на такому рівні, як зараз.

На цей момент цього достатньо – ми можемо захищатися і не має знайтися охочих нападати на нас. Але я б хотів, щоб так було і через 4-5 років. Тож такі дебати у нас будуть", – сказав Марк Рютте.

Він зазначив, що між союзниками ще буде обговорення, яким має бути цільовий відсоток витрат, чи можливо для кожної країни потрібно буде ставити окремі цілі з огляду на її особливості і "прогалини" у спроможностях.

"Але абсолютно зрозуміло, що якщо ми хочемо зберегти стримування таким, як зараз, 2% ВВП недостатньо", – наголосив Рютте.

Він додав, що питання стоїть і про роботу оборонпрому. "Ми виробляємо недостатньо, за дуже високою ціною, а поставки надто повільні. ОПК потрібно виводити на роботу більше змін, запускати більше виробничих ліній. Не може бути ситуації, що ми просто будемо платити більше за те саме", – наголосив генсек, додавши, що серед керівників компаній є це розуміння.

Також Марк Рютте пояснив, якою бачить мету більшої підтримки з боку країн НАТО для України, щоб "змінити траєкторію війни".

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