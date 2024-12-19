Зеленський: Ми не можемо погодитися жити із замороженим конфліктом

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що для Києва неприйнятні формати припинення поточної фази війни з Росією, які будуть зводитися до "замороження" бойових дій.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час спілкування зі ЗМІ у Брюсселі.

Зеленський наголосив, що Україна не може погоджуватися на припинення вогню, якщо ці домовленості не будуть давати якоїсь впевненості у майбутньому.

"Ми не можемо жити з замороженим конфліктом. Коли йдеться про ceasefire, люди знають (мають розуміти. – Ред.), що буде опісля. Чим все закінчиться. Треба знати, що завтра, щоб робити припинення вогню. В іншому випадку ви просто робите заморожений конфлікт – і все", – підкреслив він.

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За його словами, саме тому Україні потрібні гарантії безпеки.

"Безумовно, Україна хоче закінчення війни. Безумовно, ми хочемо миру, сталого миру. І безумовно Росія цього не хоче, і це постійно демонструє", – додав Зеленський.

Він також розкритикував спроби угорського премʼєр-міністра Віктора Орбана представити себе як "посередника" у "врегулюванні" війни.

Крім того, Зеленський наголосив, що для Києва буде неприйнятним транзит російського газу під виглядом азербайджанського.