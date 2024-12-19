Зеленский: Мы не можем согласиться жить с замороженным конфликтом

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что для Киева неприемлемы форматы прекращения текущей фазы войны с Россией, которые будут сводиться к "замораживанию" боевых действий.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время общения со СМИ в Брюсселе.

Зеленский отметил, что Украина не может соглашаться на прекращение огня, если эти договоренности не будут давать какой-то уверенности в будущем.

"Мы не можем жить с замороженным конфликтом. Когда речь идет о ceasefire, люди знают (должны понимать. – Ред.), что будет после. Чем все закончится. Надо знать, что завтра, чтобы делать прекращение огня. В противном случае вы просто делаете замороженный конфликт – и все. И поэтому Украине нужны гарантии безопасности. Сильная позиция Украины и гарантии безопасности", – подчеркнул он.

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"Безусловно, Украина хочет окончания войны. Безусловно, мы хотим мира, устойчивого мира. И безусловно Россия этого не хочет, и это постоянно демонстрирует", – добавил Владимир Зеленский.

Он также раскритиковал попытки венгерского премьер-министра Виктора Орбана представить себя как "посредника" в "урегулировании" войны.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что для Киева будет неприемлемым транзит российского газа под видом азербайджанского.