Зеленський: В Орбана надто теплі відносини з Путіним, щоб бути посередником

Президент Володимир Зеленський знову розкритикував спроби угорського премʼєр-міністра Віктора Орбана представити себе як "посередника" у "врегулюванні" війни.

Про це він сказав на пресконференції в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Глава держави наголосив, що не розмовляв з Орбаном, коли він висунув ідею "різдвяного перемирʼя".

"Я, чесно кажучи, думаю, що це дуже несерйозно, коли ми говоримо про ті чи інші ініціативи, які повʼязані з життям українців і коли ми про це дізнаємось зі ЗМІ", – зазначив він.

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Зеленський додав, що Орбан не має "ніякого мандату на перемовини".

"Його відносини з Путіним занадто теплі, щоб ставити Путіна на місце", – вважає президент.

Він додав, що порушені угорським премʼєром пропозиції "більше схожі на політичний піар".

"Що пропонує угорська сторона – мені невідомо, окрім того, що це звучить якось святково – "різдвяний обмін". Нам зовсім невесело… Нічого не може обговорюватись і вирішуватись без України", – наголосив глава держави.

Напружені відносини між Києвом та Будапештом загострились після того, як минулого тижня Віктор Орбан зателефонував Владіміру Путіну.

Після цього Орбан заявив, що пропонував Україні встановити на Різдво режим припинення вогню та масштабний обмін військовополоненими, але президент Володимир Зеленський нібито відкинув цю ідею.

Тоді український президент висловив сподівання, що Орбан "не буде хоча б Асаду в Москву телефонувати, щоб послухати ще і його годинні лекції".