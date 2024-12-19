Швейцарія виділяє 48 млн євро на зимову допомогу Україні

Швейцарія вирішила виділити майже 45 мільйонів швейцарських франків (48,3 мільйона євро) на допомогу Україні протягом зимового періоду.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні Федеральної ради Швейцарії.

Новий пакет допомоги буде спрямований на відновлення енергетичної інфраструктури України, ремонт пошкодженого житла та задоволення нагальних гуманітарних потреб.

Зазначається, що новий зимовий пакет Швейцарії "ґрунтується на наявному досвіді" в допомозі Україні.

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За зими 2022 та 2023 років Швейцарія виділила 84,5 мільйона швейцарських франків на відповідну підтримку України, а також загалом понад 477 мільйонів швейцарських франків допомоги людям, які постраждали від війни в Україні та сусідніх країнах.

Раніше повідомлялось, що Швейцарія впродовж наступних чотирьох років виділить 1,5 млрд швейцарських франків (близько $1,7 млрд) на проєкти відновлення України, а також залучить до них приватний сектор.

У 2023 році уряд Швейцарії схвалив чотирирічний пакет допомоги на загальну суму 100 млн швейцарських франків (118 млн доларів), призначеної виключно для гуманітарного розмінування в Україні.