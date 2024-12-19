Швейцария выделяет 48 млн евро на зимнюю помощь Украине

Швейцария решила выделить почти 45 миллионов швейцарских франков (48,3 миллиона евро) на помощь Украине в течение зимнего периода.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Федерального совета Швейцарии.

Новый пакет помощи будет направлен на восстановление энергетической инфраструктуры Украины, ремонт поврежденного жилья и удовлетворения неотложных гуманитарных потребностей.

Отмечается, что новый зимний пакет Швейцарии "основывается на имеющемся опыте" в помощи Украине.

Реклама:

За зимы 2022 и 2023 годов Швейцария выделила 84,5 миллиона швейцарских франков на соответствующую поддержку Украины, а также в целом более 477 миллионов швейцарских франков помощи людям, пострадавшим от войны в Украине и соседних странах.

Ранее сообщалось, что Швейцария в течение следующих четырех лет выделит 1,5 млрд швейцарских франков (около $1,7 млрд) на проекты восстановления Украины, а также привлечет к ним частный сектор.

В 2023 году правительство Швейцарии одобрило четырехлетний пакет помощи на общую сумму 100 млн швейцарских франков (118 млн долларов), предназначенной исключительно для гуманитарного разминирования в Украине.