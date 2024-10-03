Швейцарія надасть Україні близько $1,7 млрд на проєкти відновлення протягом чотирьох років
Швейцарія впродовж наступних чотирьох років виділить 1,5 млрд швейцарських франків (близько $1,7 млрд) на проєкти відновлення України, а також залучить до них приватний сектор.
Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України за підсумками зустрічі очільника відомства Олексія Кулеби та посла Швейцарії в Україні Фелікса Бауманна, передає "Європейська правда".
За словами Бауманна, з цих коштів 1 млрд буде спрямовано на сектори самоврядування, розмінування та гуманітарну допомогу.
Решта суми піде на програми відновлення із залученням швейцарського приватного сектору.
"Щоб підкреслити серйозність наших намірів, тут буде працювати наш представник, який буде відповідальний за реалізацію цього проєкту", – зазначив він та акцентував, що наразі у Києві працює делегація приватного сектору, яка знайомиться із потребами України у сферах, за які відповідає міністерство, у середньо− та довгостроковій перспективі.
У міністерстві також нагадали, що Швейцарія протягом тривалого періоду впроваджує програми підтримки для України. Йдеться про програми відновлення, а також спільні проєкти з "Укрзалізницею" та допомогу під час підготовки до опалювального сезону.
У 2023 році уряд Швейцарії схвалив чотирирічний пакет допомоги на загальну суму 100 млн швейцарських франків (118 млн доларів), призначеної виключно для гуманітарного розмінування в Україні.
Швейцарія також підтримує програму допомоги постраждалим від мін і малим фермерським господарствам, які не можуть обробляти свої поля.
У вересні країна анонсувала Українську конференцію з питань протимінної діяльності (UMAC2024), яка пройде 17-18 жовтня у місті Лозанна.