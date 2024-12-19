Bloomberg: G7 обсуждает ужесточение нефтяных ограничений против России

Страны "Группы семи" обсуждают возможное снижение так называемого потолка цен на российскую нефть, транспортируемую морем, чтобы ограничить нефтяные доходы России.

Об этом стало известно агентству Bloomberg, передает "Европейская правда".

По информации Bloomberg, G7 обсуждает различные варианты усиления нефтяных ограничений против РФ – от фактической замены механизма "потолка цен" на полный запрет работы с российской нефтью до снижения ценового порога с нынешних 60 долларов до примерно 40 долларов.

Источники агентства отметили, что обсуждение мер продолжаются, и консенсуса относительно дальнейших шагов пока нет.

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В то же время страны G7 стремятся сбалансировать потенциальное экономическое влияние любых мер против российской нефти с такими вопросами, как безопасность на море, говорится в материале.

В декабре 2022 года Запад установил верхний предел цены на морской экспорт российской нефти на уровне 60 долларов за баррель. Санкции также запрещают западным компаниям предоставлять услуги по перевозке нефти из РФ по выше "потолка" цене.

Ограничение заставило Россию переориентировать продажу нефти на гораздо более отдаленные страны, такие как Китай и Индия, а также инвестировать в "теневые флоты" из изношенных танкеров, которые официально не отслеживаются.

В ответ страны "Группы семи" наложили санкции на десятки судов и компаний, вовлеченных в эту теневую торговлю.

Кроме того, ряд стран Северной Европы также усиливает страховые проверки проходящих мимо них российских танкеров.