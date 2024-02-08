США наклали чергові санкції через порушення "стелі цін" на російську нафту

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США 8 лютого оголосило другий у 2024 році пакет санкцій через порушення цінових обмежень на морські перевезення російської нафти.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Нові санкції США стосуються чотирьох юридичних осіб і одного судна, які були задіяні у схемі порушення "стелі цін" на російську нафту у 60 доларів за барель наприкінці 2023 року.

Під обмеження потрапили три компанії, зареєстровані в Об’єднаних Арабських Еміратах, і одна – в Ліберії. Одна з цих компаній, приміром, у листопаді 2023 року продала російську нафту марки Urals за ціною понад 80 доларів за барель.

Також санкції торкнулись танкера NS Leader, яким із вересня 2023 року управляє одна з підсанкційних компаній.

Нагадаємо, це другий у 2024 році пакет санкцій США проти порушників "стелі цін" на роснафту; перший був оголошений у середині січня.

У грудні 2022 року Захід встановив верхню межу ціни на морський експорт російської нафти на рівні 60 доларів за барель. Санкції також забороняють західним компаніям надавати послуги з перевезення нафти з РФ за вищою від "стелі" ціною.

Обмеження змусило Росію переорієнтувати продаж нафти на набагато більш віддалені країни, такі як Китай та Індія, а також інвестувати у "тіньові флоти" зі зношених танкерів, які офіційно не відстежуються.

Починаючи з жовтня, Міністерство фінансів США почало активно карати компанії, які перевозили російську нафту за ціною, вищою за "стелю цін".