У владі Грузії нарікають на пошкодження пів сотні кімнат парламенту через протести

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що через дії учасників протесту під стінами парламенту постраждали близько пів сотні кімнат законодавчого органу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Радіо Свобода".

Спікер на пресконференції у неділю заявив, що кадри з місця подій, які поширюють у ЗМІ, "недостатньо відображають те, що відбувається", та показав фото пошкоджень, які отримали приміщення парламенту внаслідок подій з суботи на неділю.

Папуашвілі заявив, що загалом пошкоджено 48 кімнат. Зокрема, вибито майже всі вікна нижніх поверхів з боку вул. Чичинадзе, а дерев’яні двері з того боку обгоріли, пошкоджене різне обладнання всередині кімнат і "повністю зруйновано" парламентський кафетерій, вікна якого виходять на вул. Чичинадзе.

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Стоп-кадр з відео

Спікер додав, що зовнішня підсвітка парламенту настільки постраждала, що її відімкнули.

"Поліція починає застосовувати передбачені законом спецзасоби лише після численних попереджень… Мета – не розігнати акцію, а припинити насильство", – заявив він.

Як відомо, впродовж кількох днів у Грузії тривають протести проти партії влади "Грузинська мрія", спровоковані заявою влади про припинення процесу євроінтеграції до 2028 року.

Акція в ніч на 2 грудня закінчилася розгоном із затриманнями.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".