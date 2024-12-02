Власти Грузии жалуются на повреждение полусотни комнат парламента из-за протестов
Новости — Понедельник, 2 декабря 2024, 13:50 —
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что из-за действий протестующих под стенами парламента пострадали около полусотни комнат законодательного органа.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Радио Свобода".
Спикер на пресс-конференции в воскресенье заявил, что кадры с места событий, которые распространяют в СМИ, "недостаточно отражают происходящее", и показал фото повреждений, которые получили помещения парламента в результате событий с субботы на воскресенье.
Папуашвили заявил, что всего повреждено 48 комнат. В частности, выбиты почти все окна нижних этажей по ул. Чичинадзе, а деревянные двери с той стороны обгорели, повреждено различное оборудование внутри комнат и "полностью разрушен" парламентский кафетерий, окна которого выходят на ту же улицу.
Спикер добавил, что внешняя подсветка парламента настолько пострадала, что ее отключили.
"Полиция начинает применять предусмотренные законом спецсредства только после многочисленных предупреждений... Цель – не разогнать акцию, а прекратить насилие", – заявил он.
Как известно, в течение нескольких дней в Грузии продолжаются протесты против партии власти "Грузинская мечта", спровоцированные заявлением властей о приостановке процесса евроинтеграции до 2028 года.
Акция в ночь на 2 декабря закончилась разгоном с задержаниями.
Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власти Грузии меняют внешний курс и дают старт революции".