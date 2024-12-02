Власти Грузии жалуются на повреждение полусотни комнат парламента из-за протестов

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что из-за действий протестующих под стенами парламента пострадали около полусотни комнат законодательного органа.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Радио Свобода".

Спикер на пресс-конференции в воскресенье заявил, что кадры с места событий, которые распространяют в СМИ, "недостаточно отражают происходящее", и показал фото повреждений, которые получили помещения парламента в результате событий с субботы на воскресенье.

Папуашвили заявил, что всего повреждено 48 комнат. В частности, выбиты почти все окна нижних этажей по ул. Чичинадзе, а деревянные двери с той стороны обгорели, повреждено различное оборудование внутри комнат и "полностью разрушен" парламентский кафетерий, окна которого выходят на ту же улицу.

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Стоп-кадр из видео

Спикер добавил, что внешняя подсветка парламента настолько пострадала, что ее отключили.

"Полиция начинает применять предусмотренные законом спецсредства только после многочисленных предупреждений... Цель – не разогнать акцию, а прекратить насилие", – заявил он.

Как известно, в течение нескольких дней в Грузии продолжаются протесты против партии власти "Грузинская мечта", спровоцированные заявлением властей о приостановке процесса евроинтеграции до 2028 года.

Акция в ночь на 2 декабря закончилась разгоном с задержаниями.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власти Грузии меняют внешний курс и дают старт революции".