Україна та Польща ініціювали робочу групу для вирішення історичних питань – посол

Польща та Україна домовились сформувати спільну роботу групу, покликану вирішити історичні питання, та сподіваються провести її зустріч найближчим часом.

Про це в коментарі "Укрінформу" заявив посол України у Польщі Василь Боднар, повідомляє "Європейська правда".

За словами Боднара, майбутня двостороння робоча група "щодо врегулювання проблемних питань в історичній сфері" діятиме під егідою міністерств культури.

"Ми працюємо над порядком денним і хочемо, щоб ця група зібралася якомога швидше", – додав він.

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Дипломат також анонсував зустріч очільників мінкультів України та Польщі – Миколи Точицького та Ганни Врублевської, які спільно визначать, де й коли відбудеться перше засідання групи.

"Вони повинні розпочати діалог з політично чутливої теми: вшанування місць памʼяті в Україні і Польщі, вдосконалення відповідних процедур", – додав Боднар.

Тема подій на Волині 1943-1945 років, яку в українській історіографії називають Волинською трагедією, а в польській – Волинською різаниною, залишається каменем спотикання у двосторонніх відносинах.

Наприкінці листопада міністри закордонних справ Польщі та України Радослав Сікорський та Андрій Сибіга ухвалили спільну заяву щодо питання ексгумацій жертв Волинської трагедії.

Нагадаємо, у Варшаві говорили, що вирішення історичних суперечок буде однією з обов’язкових умов вступу України в ЄС.

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