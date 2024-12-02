Україна та Польща ініціювали робочу групу для вирішення історичних питань – посол
Польща та Україна домовились сформувати спільну роботу групу, покликану вирішити історичні питання, та сподіваються провести її зустріч найближчим часом.
Про це в коментарі "Укрінформу" заявив посол України у Польщі Василь Боднар, повідомляє "Європейська правда".
За словами Боднара, майбутня двостороння робоча група "щодо врегулювання проблемних питань в історичній сфері" діятиме під егідою міністерств культури.
"Ми працюємо над порядком денним і хочемо, щоб ця група зібралася якомога швидше", – додав він.
Дипломат також анонсував зустріч очільників мінкультів України та Польщі – Миколи Точицького та Ганни Врублевської, які спільно визначать, де й коли відбудеться перше засідання групи.
"Вони повинні розпочати діалог з політично чутливої теми: вшанування місць памʼяті в Україні і Польщі, вдосконалення відповідних процедур", – додав Боднар.
Тема подій на Волині 1943-1945 років, яку в українській історіографії називають Волинською трагедією, а в польській – Волинською різаниною, залишається каменем спотикання у двосторонніх відносинах.
Наприкінці листопада міністри закордонних справ Польщі та України Радослав Сікорський та Андрій Сибіга ухвалили спільну заяву щодо питання ексгумацій жертв Волинської трагедії.
Нагадаємо, у Варшаві говорили, що вирішення історичних суперечок буде однією з обов’язкових умов вступу України в ЄС.
Більше про останнє рішення України та Києва дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди".