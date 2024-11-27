Україна та Польща ухвалили спільну заяву щодо ексгумацій жертв Волинської трагедії
У вівторок у Варшаві міністри закордонних справ Польщі та України Радослав Сікорський та Андрій Сибіга ухвалили спільну заяву щодо питання ексгумацій, яке стало каменем спотикання у відносинах між двома державами.
Про це повідомляє PAP, пише "Європейська правда".
У заяві сказано, що найближчим часом Польща та Україна розпочнуть роботу спільної робочої групи під егідою міністерств культури обох країн з метою проведення предметної роботи та досягнення згоди між сторонами.
"Україна підтверджує відсутність перешкод для проведення польськими державними установами та приватними особами пошуково-ексгумаційних робіт на території України у співпраці з компетентними українськими установами, відповідно до українського законодавства, та заявляє про свою готовність позитивно розглядати звернення у цих випадках". – йдеться у повідомленні.
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав домовленість "запорукою повного примирення наших народів, такого необхідного в цей драматичний момент нашої спільної історії".
"Україна не блокуватиме ексгумацію жертв Волинської трагедії. Наші міністри приступають до роботи над конкретикою. Сподіваюся, що цього разу перешкод більше не буде", – написав Туск у соцмережі Х (Twitter).
Глава МЗС України Андрій Сибіга відзначив, що обидві країни працюватимуть над практичними механізмами вирішення справ, пов'язаних з пошуками та ексгумаціями.
"Ми маємо прогрес на цьому шляху і це відображено в нашій сьогоднішній спільній заяві", – наголосив глава МЗС України, його цитує пресслужба українського міністерства.
Нагадаємо, у Варшаві говорили, що вирішення історичних суперечок буде однією з обов’язкових умов вступу України в ЄС.
Раніше Український інститут національної пам’яті заявив, що планує включити роботи з пошуку та ексгумації останків поляків у Рівненській області у 2025 році, реагуючи на відповідні запити з боку громадян Польщі.
Про український погляд на ситуацію читайте у статті Тиск замість порозуміння: чому Польща не зацікавлена у компромісі з Україною щодо історії.