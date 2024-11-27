Україна та Польща ухвалили спільну заяву щодо ексгумацій жертв Волинської трагедії

У вівторок у Варшаві міністри закордонних справ Польщі та України Радослав Сікорський та Андрій Сибіга ухвалили спільну заяву щодо питання ексгумацій, яке стало каменем спотикання у відносинах між двома державами.

Про це повідомляє PAP, пише "Європейська правда".

У заяві сказано, що найближчим часом Польща та Україна розпочнуть роботу спільної робочої групи під егідою міністерств культури обох країн з метою проведення предметної роботи та досягнення згоди між сторонами.

"Україна підтверджує відсутність перешкод для проведення польськими державними установами та приватними особами пошуково-ексгумаційних робіт на території України у співпраці з компетентними українськими установами, відповідно до українського законодавства, та заявляє про свою готовність позитивно розглядати звернення у цих випадках". – йдеться у повідомленні.

Реклама:

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав домовленість "запорукою повного примирення наших народів, такого необхідного в цей драматичний момент нашої спільної історії".

"Україна не блокуватиме ексгумацію жертв Волинської трагедії. Наші міністри приступають до роботи над конкретикою. Сподіваюся, що цього разу перешкод більше не буде", – написав Туск у соцмережі Х (Twitter).

Глава МЗС України Андрій Сибіга відзначив, що обидві країни працюватимуть над практичними механізмами вирішення справ, пов'язаних з пошуками та ексгумаціями.

"Ми маємо прогрес на цьому шляху і це відображено в нашій сьогоднішній спільній заяві", – наголосив глава МЗС України, його цитує пресслужба українського міністерства.

Нагадаємо, у Варшаві говорили, що вирішення історичних суперечок буде однією з обов’язкових умов вступу України в ЄС.

Раніше Український інститут національної пам’яті заявив, що планує включити роботи з пошуку та ексгумації останків поляків у Рівненській області у 2025 році, реагуючи на відповідні запити з боку громадян Польщі.

Про український погляд на ситуацію читайте у статті Тиск замість порозуміння: чому Польща не зацікавлена у компромісі з Україною щодо історії.