Польша и Украина договорились сформировать совместную работу группу, призванную решить исторические вопросы, и надеются провести ее встречу в ближайшее время.

Об этом в комментарии "Укринформу „ заявил посол Украины в Польше Василий Боднар, сообщает "Европейская правда".

По словам Боднара, будущая двусторонняя рабочая группа "по урегулированию проблемных вопросов в исторической сфере" будет действовать под эгидой министерств культуры.

"Мы работаем над повесткой дня и хотим, чтобы эта группа собралась как можно скорее", – добавил он.

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Дипломат также анонсировал встречу руководителей минкультов Украины и Польши – Николая Точицкого и Анны Врублевской, которые совместно определят, где и когда состоится первое заседание группы.

"Они должны начать диалог по политически чувствительной теме: чествование мест памяти в Украине и Польше, совершенствование соответствующих процедур", – добавил Боднар.

Тема событий на Волыни 1943-1945 годов, которую в украинской историографии называют Волынской трагедией, а в польской – Волынской резней, остается камнем преткновения в двусторонних отношениях.

В конце ноября министры иностранных дел Польши и Украины Радослав Сикорский и Андрей Сибига приняли совместное заявление по вопросу эксгумаций жертв Волынской трагедии.

Напомним, в Варшаве говорили, что решение исторических споров будет одним из обязательных условий вступления Украины в ЕС.

Больше о последнем решении Украины и Киева смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды".