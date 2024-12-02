Зеленський: Працюємо, щоб у нас було більше спільного з Шольцом щодо Taurus

Президент Володимир Зеленський заявив, що в нього з канцлером Німеччини Олафом Шольцом лишаються розбіжності щодо питання надання Україні крилатих ракет Taurus, але вони працюють над їх подоланням.

Про це він сказав на пресконференції з Шольцом у Києві, передає "Європейська правда".

"У нас з Олафом (Шольцом. – ред.) багато спільних поглядів на деякі питання, а є різні погляди на деякі питання. Ми працюємо постійно над тим, щоб в питанні Taurus у нас було більше спільного", – сказав Зеленський.

Водночас він визнав, що питання далекобійної зброї для України є викликом.

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Сам Шольц не став коментувати питання про Taurus, нагадавши про значний внесок Німеччини, яка надає не тільки системи ППО, а й артилерію, танки, а також організовує ремонт техніки та бере участь у навчанні українських військових.

Німеччина на чолі з Олафом Шольцом послідовно відмовлялась передавати Україні крилаті ракети Taurus – навіть після того, як своє далекобійне озброєння передали Велика Британія, Франція та США.

У жовтні лідер німецької опозиції Фрідріх Мерц запропонував канцлеру висунути Путіну ультиматум .

"Йому треба сказати: якщо він впродовж 24 годин не припинить бомбардувати цивільне населення в Україні, тоді Німеччина має надіслати ракети Taurus, щоб знищити шляхи постачання, які цей режим використовує, аби нашкодити цивільному населенню України", – казав тоді Мерц.