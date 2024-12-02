Зеленский: Работаем, чтобы у нас было больше общего с Шольцом по Taurus

Президент Владимир Зеленский заявил, что у него с канцлером Германии Олафом Шольцом остаются разногласия по вопросу предоставления Украине крылатых ракет Taurus, но они работают над их преодолением.

Об этом он сказал на пресс-конференции с Шольцом в Киеве, передает "Европейская правда".

"У нас с Олафом (Шольцом. – ред.) много общих взглядов на некоторые вопросы, а есть разные взгляды на некоторые вопросы. Мы работаем постоянно над тем, чтобы в вопросе Taurus у нас было больше общего", – сказал Зеленский.

В то же время он признал, что вопрос дальнобойного оружия для Украины является вызовом.

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Сам Шольц не стал комментировать вопрос о Taurus, напомнив о значительном вкладе Германии, которая предоставляет не только системы ПВО, но и артиллерию, танки, а также организует ремонт техники и участвует в обучении украинских военных.

Германия во главе с Олафом Шольцом последовательно отказывалась передавать Украине крылатые ракеты Taurus – даже после того, как свое дальнобойное вооружение передали Великобритания, Франция и США.

В октябре лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц предложил канцлеру выдвинуть Путину ультиматум .

"Ему надо сказать: если он в течение 24 часов не прекратит бомбить гражданское население в Украине, тогда Германия должна прислать ракеты Taurus, чтобы уничтожить пути снабжения, которые этот режим использует, чтобы навредить гражданскому населению Украины", – говорил тогда Мерц.