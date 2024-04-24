Шольц не збирається давати Taurus Україні попри крок США щодо ATACMS

Канцлер Німеччини Олаф Шольц має намір дотримуватися своєї відмови постачати крилаті ракети Taurus в Україну, навіть попри те, що у Конгресі США готові передати американські далекобійні ракети ATACMS.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

На відповідне запитання про Taurus під час пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком Шольц заявив, що "моє рішення не зміниться".

Канцлер знову підкреслив, що Берлін та Лондон є найважливішими постачальниками зброї Києву, а також послався, зокрема, на велику підтримку, яку Німеччина надала Україні в артилерії та протиповітряній обороні.

"Моє рішення є дуже чітким щодо однієї системи озброєння. Але моє рішення також чітке в тому, що ми будемо надавати найбільшу в Європі підтримку Україні та разом з Великою Британією й надалі будемо тими двома країнами, хто робить найбільше", – зазначив Шольц.

Раніше канцлер Німеччини орієнтувався на США, коли йшлося про постачання нових якісних систем озброєнь Києву. Так було у випадку з постачанням далекобійної артилерії, а також танків Leopard 2, які відправили в Україну лише після того, як Вашингтон погодився поставити свої танки Abrams.

У середу, 24 квітня, Шольц прийняв у Берліні прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака, який здійснив перший візит до Німеччини на посаді глави уряду.

За словами канцлера, через російську агресію проти України Берлін та Лондон поглиблюють співпрацю між країнами.

Нагадаємо, вимога до адміністрації президента США передати далекобійні ATACMS передбачена новим законопроєктом про додаткове фінансування Києва, який Палата представників схвалила 20 квітня, а Сенат – 23 квітня.

Американські ЗМІ повідомили, що після набуття законом чинності Білий дім готує пакет військової допомоги Україні на 1 мільярд доларів, куди можуть уперше увійти далекобійні ракети ATACMS.