Зеленський розповів про небезпеку розмови Шольца з Путіним

Президент Володимир Зеленський вважає, що розмова канцлера Німеччини Олафа Шольца з Владіміром Путіним підважує ізоляцію кремлівського диктатора.

Про це він сказав на пресконференції в Києві у понеділок, 2 грудня, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський підтвердив, що знав про наміри німецького канцлера "комунікувати з російською стороною" – "так само, як і Олаф знав моє ставлення до цього".

"Я справді вважаю, що ізоляція Путіна – санкційна, дипломатична тощо – вона посилює більше Україну і послаблює Путіна", – пояснив глава держави.

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На його думку, після дзвінка Шольца в Європі та за її межами "може статись через різні причини, що після однієї розмови йде друга, третя, пʼята розмова, тому що іноді лідери хочуть забрати лідерство до себе".

"І я вважаю, що в цьому може бути потім така собі хвиля фактично визнання Путіна. Я вважаю, що це не зміцнює Україну", – констатував Зеленський.

Нагадаємо, вдень 15 листопада стало відомо, що Шольц вперше за два роки поговорив з очільником Кремля.

Тоді президент Володимир Зеленський назвав цей дзвінок "скринькою Пандори".

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