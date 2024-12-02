У Польщі кажуть про малу кількість дезертирів серед українців, які проходять вишкіл в країні

Польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що масштаби дезертирства українських солдатів, які проходять навчання у Польщі, невеликі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє PAP.

Про повідомлення британської газети Financial Times про зростаючу кількість дезертирства українців, у тому числі тих, хто проходив підготовку за кордоном, зокрема в Польщі, главу Міноборони запитали в понеділок.

"Масштаби дезертирства невеликі, незначні. Явище, яке присутнє, але жодним чином не загрожує навчальному процесу. Звичайно, воно буде прогресувати, чим довше триватиме конфлікт.

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Це досвід інших конфліктів (...). Я думаю, що набагато складніша ситуація (масштаби дезертирства – ред.) в самій Україні" – сказав Косіняк-Камиш.

Він зазначив, що втома від війни зростає, і поляки також її відчувають.

"Я пам'ятаю перші дні після початку війни. Відкриті серця, домівки. Сьогодні про це виникає все більше запитань", – сказав очільник Міноборони, підкресливши, що в Україні втома від конфлікту є набагато вищою.

На його думку, викликає занепокоєння мала кількість молодих українців, які проживають у Польщі та інших європейських країнах, що зголошуються на військову підготовку. За словами міністра, співпраця у сфері навчання є одним з пунктів угоди з Україною.

"Я пам'ятаю нашу розмову з президентом (Володимиром) Зеленським у липні цього року. Він був дуже оптимістично налаштований, що буде багато людей, що вони підготували всі дії. А тут вийшло не так багато людей. Це кілька десятків людей, які зголосилися на таку підготовку", – сказав Косіняк-Камиш.

Він також оцінив, що вигляд молодих українських хлопців у надсучасних автомобілях чи п'ятизіркових готелях викликає емоції та справедливі заперечення в українців, які воюють за свою Батьківщину, але також і в поляків, які витрачають мільярди на допомогу.

Косіняк-Камиш нагадав, що Польща є однією з найважливіших країн, які беруть участь у підготовці українських солдатів на своїй території.

Раніше повідомляли, що станом на початок листопада до Українського легіону в Польщі подали понад 500 заявок із 30 країн світу.

На брифінгу для ЗМІ представник рекрутингового центру Петро Горкуша заявив, що на 12 листопада їхня кількість зросла до 600.

Навчання добровольців має розпочатися на території Польщі до кінця 2024 року.

За двосторонньою домовленістю, українська сторона забезпечує добровольців легіону військовою формою і медикаментами, а польська – надає відповідну інфраструктуру, техніку та озброєння на період навчання.